Kobyashi tem período decisivo para encaixar Ferroviário visando a Copa do Brasil

O Ferroviário enfrenta o Nova Venécia-ES pela primeira fase da Copa do Brasil no dia 3 de março

Depois de uma sequência de 13 jogos em 40 dias, Paulinho Kobayashi terá tempo de sobra para treinar o Ferroviário visando o duelo na Copa do Brasil contra o Nova Venécia-ES, no dia 3 de março, às 15h30, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Desconsiderando a vitória por WO contra o Crato na última rodada do Estadual, o Ferroviário não vence há 5 jogos, acumulando cinco empates nesse período. Assumindo após a demissão de Anderson Batatais depois do jogo contra o Atlético-CE, Paulinho Kobayashi comandou a equipe nos três últimos jogos e segue em busca da primeira vitória.

Sem pré-temporada, o treinador terá pela primeira vez tempo livre para corrigir os erros da equipe nos últimos jogos e implementar a ideia de jogo durante os treinos. Vale lembrar que o confronto contra o Nova Venécia será em jogo único, e a classificação garante a premiação de R$ 620 mil. O Ferroviário joga com a vantagem do empate. Quem avançar no confronto irá encarar o vencedor de União Rondonópolis-MT e Atlético-GO na segunda fase do torneio.

No segundo turno, a produtividade ofensiva da equipe diminuiu. O time marcou apenas cinco gols em seis jogos, enquanto no primeiro turno havia feito 16 em sete partidas.

Esperança de gols para o Ferroviário, Edson Cariús encerrou uma sequência de quatro jogos sem marcar no empate contra o Pacajus por 1 a 1, na 13° rodada. O atacante terminou a primeira fase do Estadual como artilheiro, com oito tentos.

Paulinho Kobayashi também deverá trabalhar a consistência defensiva do time. Em 14 jogos, a defesa foi vazada em nove, além de ter sofrido gols nas últimas quatro partidas disputadas no Estadual, sendo duas vezes na reta final.

