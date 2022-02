CBF detalha jogos de Ceará e Fortaleza pela 7ª rodada do Nordestão; veja data e horários

O Vovô encara o CSA-AL, enquanto o Leão enfrenta o Altos-PI. A dupla cearense faz campanha idêntica até o momento no certame, com 12 pontos em seis jogos e liderança dos grupos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 21, a tabela detalhada da sétima rodada da Copa do Nordeste. O Ceará enfrenta o CSA na Arena Castelão no dia 5 de março, um sábado, às 19h45min, enquanto o Fortaleza encara o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, na mesma data, porém mais cedo, às 17h45min.

Antes do compromisso pelo certame regional, Vovô e Leão terão de concentrar as suas forças no Campeonato Cearense. O Alvinegro entra em campo nesta terça-feira, 22, contra o Iguatu, às 20 horas, na Arena Castelão, no primeiro duelo das quartas de final. A partida da volta acontece no sábado, 26. Já o Tricolor do Pici terá o Pacajus como adversário nesta fase do torneio na quinta-feira, 24, às 21h30min, também no Castelão. O segundo jogo acontece somente no dia 2 de março, uma quarta-feira.

Pela Copa do Nordeste, a dupla cearense tem sido soberana. Com campanhas idênticas, Ceará e Fortaleza lideram os grupos B e A, respectivamente, totalizando 12 pontos em seis jogos, com três vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 66%. As equipes de Tiago Nunes e Vojvoda ainda não sofreram derrotas em 2022.