Cearense Jardel, ídolo do Grêmio e Porto, se torna finalista do Big Brother português

O ex-jogador cearense de futebol Jardel, ídolo e campeão da Copa Libertadores no Grêmio-RS, se tornou finalista do Big Brother de Portugal e irá concorrer ao prêmio de 50 mil euros, equivalente a cerca de R$ 288 mil. Confinado desde o dia 2 de janeiro, o ex-atleta precisou superar quatro paredões e contou com o apoio massivo da torcida do Porto-POR, clube pelo qual fez história com diversos títulos e artilharias.

Durante a sua trajetória no programa, o cearense relembrou por diversas vezes o seu passado como dependente químico, contando relatos aos demais participantes sobre a sua luta contra as drogas. Em 2002, o ex-jogador sofreu uma overdose por uso de cocaína, situação que causou declínio em sua carreira como esportista. Para demonstrar apoio ao ídolo, um grupo de torcedores do Porto alugou um avião para sobrevoar a casa do reality com uma mensagem de incentivo a Jardel.

Na última semana, Jardel recebeu a notícia do falecimento da sua mãe, Maria de Fátima, mas optou por seguir no programa. O anúncio do campeão acontece no sábado, 25, e outros quatro participantes disputam o prêmio: Jorge Guerreiro, Rasha, Marta Gil e Catarina Siqueira.

