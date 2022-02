Iguatu conta com vice-artilheiro do Estadual e tenta surpreender o Ceará

Ceará e Iguatu se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 20 horas na Arena Castelão, em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A equipe do técnico Washington Luiz ficou na quarta posição na tabela e conta com a estrela de Romário, vice-artilheiro da competição, para surpreender o Vovô.

A última derrota do Azulão ocorreu na oitava rodada, quando foi derrotado pelo Ferroviário por 1 a 0 no Elzir Cabral. De lá pra cá, a equipe não perde há seis jogos, acumulando três vitórias e três empates nesse período, sequência que permitiu à equipe do técnico Washington Luiz desbancar o Maracanã na briga por uma vaga nas quartas de final e alcançar a quarta posição na tabela.

Com sete gols na competição, o atacante Romário é o vice-artilheiro do Campeonato Cearense, atrás apenas de Edson Cariús, que marcou oito vezes, e é uma das apostas da equipe para sair do Castelão com um bom resultado para decidir o confronto em casa. O jogador chegou a marcar um hat-trick, na vitória do Iguatu por 3 a 1 sobre o Crato, no primeiro turno.

O Iguatu voltou a disputar a elite do Estadual nesta temporada depois de três anos, quando foi rebaixado para a Série B em 2019. Como o Ceará entrou apenas na segunda fase do Estadual naquele ano, as equipes não se enfrentaram.

O último confronto entre Ceará e Iguatu pelo Cearense aconteceu em 2018, no empate por 3 a 3 na Arena Castelão, valendo pela quarta rodada da segunda fase da competição. Vale lembrar que o Alvinegro nunca derrotou o Azulão na história do duelo. São cinco jogos disputados, com três derrotas e dois empates para o Vovô.

