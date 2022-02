Após fim da 1ª fase do Cearense, Ferroviário retoma atividades visando a Copa do Brasil

Após fim de semana de folga por conta de cancelamento do jogo contra o Crato, o Ferroviário retomou as atividades nessa segunda-feira, 21, visando o confronto da primeira fase da Copa do Brasil contra o Nova Venécia/ES, que acontece na próxima semana, no dia 3 de fevereiro, às 15h30min.

Em calendário de treinos divulgado pela assessoria, o Tubarão da Barra terá a semana cheia, com atividades todos os dias até domingo, 27. O confronto contra a equipe capixaba será em jogo único, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia/ES, e o Tubarão da Barra precisa vencer ou empatar para avançar de fase.

Nesse retorno, o Ferrão teve atividades nos dois turnos. Pela manhã, os atletas participaram de um trabalho físico sob comando da comissão técnica. Já pela tarde, os jogadores realizaram um trabalho de musculação na academia do clube.

O preparador de goleiros do clube, Tinho Lucena, falou da importância de ter uma semana inteira de trabalho para um confronto crucial para as receitas do Ferroviário.

"É importante ter uma semana cheia para trabalhar todas as valências de jogo, porque estávamos tendo jogos a cada três dias. E agora teremos sete dias para trabalhar para esse jogo importante da Copa do Brasil para todos que fazem o Ferroviário, um jogo que dá cota, que dá receita para o clube, e já estamos trabalhando para deixar os goleiros bem e em forma para o jogo diante do Nova Venécia".

Além da Copa do Brasil, o time coral também aguarda o seu adversário na semifinal do Campeonato Cearense. O Ferroviário ficou em segundo lugar na primeira fase e espera o vencedor de Fortaleza x Pacajus, que definem o confronto no dia 2.

