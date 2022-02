Floresta terá duas semanas de treinos antes de jogos decisivos por vaga nas quartas do Nordestão

Restando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos do certame regional, Lobo da Vila segue vivo na briga para avançar na competição e ocupa a sexta posição do grupo B, com sete pontos, mesma pontuação do Bahia, quarto colocado