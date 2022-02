Suspenso do Estadual, Crato pode perder vaga na Série D; TJDF notificou CBF e STJD

Azulão já tem adversário definido para a estreia na quarta divisão nacional, mas presidente do TJDF acredita que STJD e CBF podem retirar o time do Campeonato Brasileiro

Suspenso no Campeonato Cearense por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), o Crato Esporte Clube pode acabar perdendo a vaga que possui na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022.

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, o presidente do TJDF, Fred Bandeira, disse que já comunicou para a CBF e para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que o time caririense está no centro das investigação sobre manipulações de resultados em partidas do Estadual.

"Mandei encaminhar os áudios para a CBF, (por meio da) Comissão de Ética, e para o STJD para que adote as providências cabíveis. Eu não tenho autonomia sobre o âmbito nacional, só estadual, então entendo que o STJD deve apurar de alguma forma; não suspender imediatamente, porque não tem robustez, mas com certeza vão apurar", disse.

A suspensão do Crato foi decidida no sentido de evitar que novas possíveis manipulações aconteçam no Campeonato Cearense. Pelo menos cinco jogos do Azulão no Estadual foram apontados como suspeitos por relatórios entregues por uma empresa privada contratada pela FCF justamente com a finalidade de verificar anormalidades nas partidas. Além disso, a investigação conjunta do TJDF com o Ministério Público já tinha um jogo envolvendo o Crato como suspeito.

Caso o Crato seja suspenso da Série D, o Caucaia deve herdar a vaga, uma vez que é o primeiro time abaixo do Cearense de 2021 sem ter divisão definida. A quarta divisão nacional terá início dia 17 de abril e a tabela base já foi divulgada. O adversário de estreia do Azulão, se o time seguir na competição, é o Retrô, de Pernambuco.



Confira a entrevista completa do presidente do TJDF no Esportes do Povo:

