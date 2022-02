Com suspensão do Crato, Campeonato Cearense tem semifinalistas definidos e chaveamento esboçado

FCF confirmou WO em favor do Ferroviário e com isso definiu os dois times que vão esperar adversários para as semifinais do certame no mês de março

Em razão da suspensão do Crato no Campeonato Cearense, a Federação Cearense de Futebol decretou WO no jogo que o Azulão faria com o Ferroviário no sábado, 19, e por isso será atribuído ao time coral uma vitória pelo placar de 3 a 0.

Com a decisão, Caucaia e Ferroviário estão definidos como semifinalistas do Estadual. A Raposa Metropolitana já havia garantido o primeiro lugar há duas rodadas e com isso faturado vaga na Copa do Brasil de 2023, mas o Tubarão ainda tinha possibilidade matemática de perder o segundo lugar para o Pacajus, o que não acontecerá mais, mesmo que o Índio do Vale do Caju vença o Atlético-CE no sábado — na última rodada da primeira fase ainda jogarão Iguatu e Icasa, Maracanã e Caucaia.

O chaveamento até a final também ficou desenhado. Há possibilidade de um Clássico das Cores na semifinal. Isso acontece porque o vencedor do duelo entre Fortaleza e Pacajus ou Iguatu sabe que vai enfrentar o Ferroviário na penúltima etapa do certame. Do outro lado, o Ceará pode ter como adversário na fase seguinte do Estadual Pacajus, Iguatu ou Maracanã e o vencedor do confronto vai encarar o Caucaia.

Os jogos das quartas de final (ou 2ª Fase) e semifinal do Cearense serão disputados em ida e volta, com os mandos de campo sendo definidos por sorteio. Saldo de gols será o primeiro critério de desempate, seguido de pênaltis.

Os jogos das quartas de final estão previstos para serem realizados nos dias 22 e 25 de fevereiro (terça e sexta da semana que vem). Já as semifinais devem acontecer nos dias 8 e 15 de março.

Chaveamento do Campeonato Cearense:

Quartas de final (2ª Fase):

Chave 1 - Pacajus/Iguatu x Fortaleza

Chave 2 - Pacajus/Iguatu/Maracanã x Ceará

Semifinais:

Chave 3 - Caucaia x vencedor da Chave 2

Chave 4 - Ferroviário x vencedor da Chave 1

Finais:

Vencedor da Chave 3 x vencedor da Chave 4



