Tabela básica da Série D do Brasileirão: veja as datas dos jogos de Crato, Icasa e Pacajus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Série D do Brasileirão. Desta forma, Crato, Icasa e Pacajus, representantes cearenses na competição, tiveram datas das partidas previstas. A tabela detalhada com horários, locais e transmissões deve ser divulgada no início de abril.

O primeiro turno tem início a partir do dia 17 de abril. A dupla, Crato e Icasa, está no Grupo A3, enquanto Pacajus integra o Grupo A2 do campeonato. As datas previstas para os três confrontos são os dias 17 (domingo) ou 18 de abril (segunda-feira). O Crato estreia diante do Retrô-PE, fora de casa. Já o Icasa, na 1ª rodada, faz a primeira partida contra o Globo-RN, como mandante. O Pacajus joga com o 4 de Julho-PI no Piauí.

O returno tem previsão de começar no dia 4 de junho. O Azulão do Cariri joga contra o Afogados-PE, em casa. O Verdão do Cariri, por sua vez, enfrenta o América-RN, como visitante. O Índio do Vale do Caju tem duelo marcado contra o Fluminense-PI, em seus domínios.. As partidas estão previstas para 4 (sábado) ou 5 de junho (domingo).

Os jogos de oitavas de final estão previstos para acontecerem nos dias 6 ou 7, e 13 ou 14 de agosto. As quartas de final, também com duas datas previstas, devem ocorrer nos dias 20 ou 21 de agosto e 27 ou 28 do mesmo mês. As partidas da semifinal estão marcadas para 3 ou 4, e 10 ou 11 de setembro. O duelo de ida da final deve ser disputado no dia 18 de setembro e a volta, uma semana depois, no dia 25.

O Crato, conforme apurou o Esportes O POVO, será investigado, por possível manipulação de resultados nas disputas do Campeonato Cearense, desde a diretoria até os atletas, pela Comissão de Ética da CBF e pelo Ministério Público. Com isso, há possibilidade de mudanças em calendário e participações para a equipe caririense em competições nacionais.

Para a Série D 2022, os clubes optaram por excluir a fase preliminar e manter o restante do formato de disputa adotado na temporada passada. São 64 clubes divididos em oito grupos na primeira fase. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as fases seguintes, com confrontos decididos em jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C do ano seguinte.



