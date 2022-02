TJDF decide suspender Crato do Estadual por suspeita de manipulação de resultados

O TJDF-CE acatou o pedido da Federação Cearense de suspender o Crato do Campeonato Cearense; diretores e atletas serão investigados pela Comissão de Ética e Disciplina da CBF e pelo Ministério Público do Ceará

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) acatou o pedido da Federação Cearense de Futebol na última quarta-feira, 16, de suspender o Crato do Campeonato Cearense e de todas as competições organizadas pela FCF por suspeita de manipulação de resultados.

Toda a cúpula do clube, entre diretores e atletas, serão investigados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Comissão de Ética e Disciplina da CBF e pelo Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público do Ceará (Nuinc). A investigação coloca em risco a participação do Crato na Série D do Brasileirão em 2022.

Sobre o assunto Com clubes cearenses presentes, CBF realiza congresso técnico da Série D

Após suspensão do Crato do Estadual, Ferroviário será declarado vencedor por WO

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a decisão, a partida contra o Ferroviário será considerada como WO da equipe do Cariri, o que garantiu ao Tubarão a vaga direta nas semifinais do Cearense. Os demais resultados dos jogos do Crato na competição serão computados normalmente.

Após o vazamento de áudios atribuídos a um dos diretores do clube e a um atleta que revelava ajustes e combinação de gols e escanteios, a Federação Cearense contratou os serviços da Sportradar para realizar uma investigação detalhada de possíveis manipulações de resultados dos jogos do Crato no campeonato.

Os relatórios da Sportradar apontam que a equipe do Crato “demonstrou flagrante e indisfarçável indício de manipulação de resultados” e que “os padrões de apostas e as informações atuais fornecem indicações de que o Crato EC foi potencialmente cúmplice na manipulação deste jogo”.

No pedido ao TJDF-CE, a Federação Cearense salienta a derrota do Crato por 9 a 2 para o Atlético Cearense, na 13° rodada, e que o resultado “por si só demonstra flagrante indício de manipulação de resultados, além de parecer ter certeza da impunidade, tendo em vista que já foram amplamente divulgadas as suspeitas, inclusive com matérias jornalísticas a nível nacional”.

Segundo a diretoria jurídica da FCF, os clubes que não contribuírem com as investigações serão expurgados do campeonato.

Veja a nota oficial da Federação Cearense sobre o caso

NOTA OFICIAL - Suspensão do Crato Esporte Clube

A FCF contratou os serviços de empresa terceirizada (Sportradar) para que realizasse a detalhadamente investigação de possível manipulação de resultados nas disputas do Campeonato Cearense 1XBET 2022. Tendo em vista o vazamento de áudios onde revelava um ajuste de combinação de gols, número de escanteios etc.

Informamos que nesta quarta-feira (16/02) a FCF, através de sua diretoria jurídica composta pelos advogados Leandro Vasques e Eugênio Vasques, a pedido do presidente Mauro Carmélio, requereu Medida Inominada em caráter de urgência e cautelar junto à presidência do TJDF-CE, contra a equipe do Crato Esporte Clube pelos fatos constatados pela empresa (Sportradar) contratada, que demonstrou flagrante e indisfarçável indício de manipulação de resultados.

Diante disso, acolhendo o requerimento da diretoria jurídica da FCF, o presidente do TJDFCE Dr. Fred Bandeira, concedeu medida liminar suspendendo o Crato da competição a fim de manter a lisura do Campeonato Cearense 1XBET 2022 e em prol do princípio “pro competitione”, sem prejuízo das apurações em curso no inquérito desportivo nº 203/2022, em curso igualmente no TJDF-CE.

Informa-se ademais que o resultado do jogo entre Ferroviário e Crato, que ocorreria no próximo sábado (19), diante da decisão do TJDF-CE, será considerado como WO da equipe da Região do Cariri, nos termos do regulamento do campeonato.

Por derradeiro, a FCF, que já esteve em reunião com o Procurador Geral de Justiça manifestando sua preocupação e requerendo o suporte daquele órgão na investigação dos fatos que orbitam o cenário desportivo, também está acompanhando as investigações que igualmente tramitam no âmbito do TJDF, tendo se colocado sentinela e colaborativa em todas as apurações para que se possa identificar aqueles que querem tisnar a imagem e a credibilidade do certame que é o campeonato cearense de futebol, punindo os culpados e depurando do futebol cearense os elementos nocivos que tentam mancha-lo. Não descansaremos enquanto todos não forem exemplarmente punidos.

Tags