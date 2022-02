FCF explica impactos da suspensão do Crato no Campeonato Cearense

Com a suspensão do Crato Esporte Clube do atual Campeonato Cearense, por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF), a Federação Cearense de Futebol organizou coletiva de imprensa para esclarecer os impactos da medida no certame estadual.

Os advogados Leandro Vasques e Eugênio Vasques, que representam o departamento jurídico da mentora, foram os responsáveis por responder às dúvidas relativas à sequência do campeonato. O princípio pro competitione, por exemplo, foi utilizado para justificar a não paralisação do Campeonato Cearense.

"Não seria lógico e nem de bom senso que os justos pagassem pelos pecadores. Se há um clube, em tese, que pecou, ele deve ser decotado e sancionado. Não é razoável, nem seria justo, nem honesto, que todo o certame, todos os clubes, os atletas e os dirigentes fossem contaminados, prejudicados, por conta de um desvio de conduta de um deles. Então, o princípio pro competitione serve justamente para isso, buscar preservar o interesse coletivo em face de um desvio individual de um determinado clube", disse Leandro Vasques.

A suspensão do Crato, no entanto, só tem efeito para frente. Os jogos do Azulão que já foram realizados, inclusive aqueles que foram apontados como suspeitos nos relatórios da empresa que a FCF contratou para verificar possíveis manipulações de resultados, serão mantidos.

Com a suspensão do jogo entre Crato e Ferroviário, que seria realizado no sábado, — foi decretado W.O em favor da equipe coral, como rege o regulamento geral — o Tubarão garantiu automaticamente a segunda colocação da primeira fase e consequentemente vaga direta na semifinal do Estadual, tirando a possibilidade que o Pacajus tinha de brigar por isso em campo. O jurídico da FCF justificou que “não existe mundo perfeito no direito” e a decisão foi tomada pensando na melhor forma de preservar o campeonato.

Para sábado, portanto, estão mantidas as partidas entre Atlético-CE e Pacajus, no estádio João Ronaldo; Maracanã e Caucaia, no Domingão, além de Iguatu e Icasa, no Morenão, todos começando às 15 horas, por se tratar de uma rodada final.

Quanto aos responsáveis diretos pelas manipulações — o Crato foi o time utilizado para isso, mas as pessoas devem ser identificadas e responder a um processo criminal — Leandro Vasques afirmou que algumas já foram identificadas (aparecem nos áudios e prints avaliados no inquérito) e vão fazer depoimentos. “Dada a sigilosidade, para preservar o êxito das investigações, vamos preservar (os nomes)", justificou.

O inquérito que apura manipulações de resultados no Campeonato Cearense, tocado pelo TJDF-CE e pelo Ministério Público do Estado do Ceará foi prorrogado por mais 30 dias.

