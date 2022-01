Floresta empata com o Globo-RN em jogo de estreia na Copa do Nordeste

O Lobo da Vila começou atrás no placar, mas conseguiu o empate com gol de Flávio Torres na segunda etapa e soma o primeiro ponto na competição

Estreante na Copa do Nordeste, o Floresta empatou com o Globo-RN por 1 a 1 neste sábado, 29, em jogo disputado no estádio Barretão, no município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. O Verdão da Vila saiu atrás no placar, mas buscou o empate com Flávio Torres e soma o primeiro ponto na competição regional.

Apesar de enfrentar um adversário com pelo menos 14 desfalques no elenco por Covid-19, o Floresta não teve vida fácil no primeiro jogo oficial da equipe na temporada e contou com a estrela do atacante Flávio Torres e do goleiro Marcão para não sair derrotado em estreia na competição.

O jogo

Com maior posse de bola no primeiro tempo, o Floresta não conseguiu produzir muitas chances reais de gol, sendo a melhor oportunidade na cobrança de falta de Paulo Vyctor aos 18 minutos, que exigiu uma grande defesa do goleiro André Zuba. Jogando no erro do adversário, o Globo apostava nos contra-ataques e também não fez grande partida e os times foram para o intervalo empatando sem gols.

Sem medir conhecimento da equipe cearense na segunda etapa, o Globo abriu o marcador com Anderson aos dois minutos. O atacante recebeu passe de Geovane nas costas da defesa adversária e deu uma cavadinha para cobrir o goleiro Marcão e sair na frente no Barretão.

A Águia de Ceará-Mirim quase ampliou com Hiltinho aos 13 minutos. Em contra-ataque, o camisa 10 do Globo recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro Marcão, que fechou bem o espaço e manteve o 1 a 0 no placar.

Apesar do gol sofrido, o Floresta manteve a mesma postura do primeiro e partiu em busca de igualar a partida. E aos 18 minutos, Athyrson fez um lindo lançamento de trivela para Matheus Bahia na esquerda, que cruzou e encontrou Flávio Torres na grande área, que só precisou empurrar para empatar o jogo.

Com o 1 a 1 no placar, as duas equipes se soltaram mais em campo em busca da vitória. Com mais espaços, tanto o Floresta quanto o Globo tiveram oportunidades de levar os três pontos, mas o jogo terminou empatado. Com o resultado, ambas equipes somam um ponto na estreia da competição.

Destaques da estreia

O autor do primeiro gol oficial do Floresta em 2022 não poderia ser outro. Fundamental na pré-Copa do Nordeste e artilheiro da equipe na Série C na temporada passada, Flávio Torres começa o ano com pé direito, marcando o gol de empate do time e sendo o destaque na estreia do Lobo da Vila Manoel Sátiro na competição.

Outro destaque no Floresta foi o goleiro Marcão, que fez sua estreia oficial com a camisa do Verdão da Vila. Com uma atuação segura, o arqueiro garantiu o empate ao operar um milagre em defesa de mão trocada no chute colocado de Ermerson, aos 47 minutos do segundo tempo.

O próximo jogo do Lobo da Vila no torneio será contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, 2, às 21h30 na Arena Castelão. Já o Globo só jogará no domingo, 6, novamente no Barretão, contra o Botafogo-PB, às 16 horas.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

