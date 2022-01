Ferroviário abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Iguatu pelo Cearense

O Ferroviário iniciou, nesta sexta-feira, 28, a venda de ingressos para o duelo contra o Iguatu, marcado para este domingo, 30, às 15h30min, na Vila Olímpica Elzir Cabral, válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Com valores únicos — R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia — as entradas serão comercializadas por meio do site ingressodevantagens.com.br e nas lojas oficiais do clube.

O Tubarão da Barra também abriu check-in para sócios-torcedores. Para garantir o acesso à Vila Olímpica, os associados devem obrigatoriamente acessar o aplicativo Sócio Coral e sinalizar o interesse de ir ao jogo até às 11 horas do dia da partida. A medida foi tomada para garantir o controle da quantidade de público no equipamento esportivo, já que o decreto estadual limita a ocupação a 30% da capacidade do estádio.

Para ter acesso ao equipamento esportivo, seguirá sendo necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.

Venda de ingressos Ferroviário x Iguatu:

Valores: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Locais de venda: Ferrão Store (loja física do Ferroviário), site ingressosdevantagens.com.br (on-line)

