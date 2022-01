Camilo Santana mantém decreto e Clássico-Rei terá 30% da capacidade do Castelão

Em live realizada nesta sexta-feira, 28, o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, destacou a redução de casos e internações por Covid-19 e manteve as mesmas medidas do último decreto, publicado no dia 14, válidas até o dia 5 de fevereiro.

Com isso, o Clássico-Rei, que acontece no próximo dia 5, válido pela Copa do Nordeste, seguirá contando com 30% da capacidade de público da Arena Castelão. O Fortaleza, que será o mandante do confronto, ainda não se manifestou quanto à divisão de entradas para as torcidas.

Além do Clássico, outros jogos disputados em todo o estado, seja pelo Campeonato Cearense ou Copa do Nordeste, também contarão com a presença máxima de 30% da capacidade total dos estádios até nova atualização do decreto.

