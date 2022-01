Ferroviário recebe Iguatu buscando se aproximar da liderança do Cearense

Com apoio da torcida, o Tubarão da Barra segue na perseguição ao líder Caucaia; Iguatu quer se distanciar da zona de rebaixamento e ainda sonha com vaga no G-4

O Ferroviário volta a campo neste domingo, 30, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Cearense em busca de quarta vitória consecutiva. O adversário será a equipe do Iguatu, que vem de duas derrotas seguidas e quer se distanciar da zona de rebaixamento.

A partida marca o início dos confrontos de volta desta fase. No primeiro turno, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Inaldão, com o Azulão empatando no último minuto.

O Ferroviário ainda não perdeu na competição e é dono do melhor ataque, com 18 gols marcados. Só nas últimas três rodadas foram três vitórias com o Tubarão da Barra marcando 10 gols e sofrendo apenas um. A equipe coral vem na segunda colocação, com 15 pontos, quatro a menos que o líder Caucaia, com 19, e seis a mais que o quarto colocado, o Maracanã, com 9.

Já o Iguatu, aparece na sexta colocação com 7 pontos, apenas dois a mais do que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Atlético-CE. Por outro lado, também são dois pontos de distância para o quarto colocado, o Pacajus, com 9. Mas o Azulão vem de duas derrotas seguidas e precisa do resultado para se distanciar do Z-2 e tentar chegar aos quatro primeiros.

O Tubarão da Barra poderá contar com o apoio da torcida em seu próprio estádio. Sócios podem fazer o check-in para ter acesso à Vila Olímpica Elzir Cabral, e os demais torcedores podem adquirir ingressos pelo preço de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Em sonora divulgada pela assessoria do clube coral, o lateral esquerdo Madson minimizou os pensamentos no jogo do Caucaia, que visita o Pacajus, e falou que o foco do time precisa ser em conseguir o resultado, mas também vai manter aquela torcida contra a Raposa.

"A gente não pode manter muito o foco no Caucaia, porque a gente também está na competição e tem que manter o foco sempre nos nossos objetivos, e o nosso foco agora é no jogo contra o Iguatu, que a gente tem o objetivo de ganhar o jogo e torcer um pouco pro resultado do Caucaia ser uma derrota ou um empate".

O jogador citou também a importância de ter o apoio da torcida, que pode ver novamente o Ferrão jogar no Elzir Cabral.

"A gente passou um tempo sem torcida por conta da pandemia. Eu, particularmente, achava ruim demais não ter torcida. Agora esse ano, graças a Deus estamos com o apoio da nossa torcida e eu creio que vai ser um excelente jogo".

O jogo entre Ferroviário e Iguatu acontece neste domingo, 30, às 15h30, com transmissão da FCF TV e da rádio O POVO CNB.

Outros jogos da rodada

15h00 Atlético-CE x Maracanã - Estádio Domingão

15h30 Crato x Icasa - Estádio Mirandão

16h00 Caucaia x Pacajus - Estádio João Ronaldo

