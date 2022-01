Ferroviário pedirá que partida suspeita do Estadual não tenha resultado homologado

Time coral prepara requerimento para entrar como terceiro interessado no inquérito que apura possíveis manipulações em jogos do Campeonato Cearense

O Ferroviário vai entrar como terceiro interessado no processo que investiga possíveis manipulações em jogos do Campeonato Cearense de 2022. O departamento jurídico do Tubarão da Barra deve procurar o TJDF-CE na próxima segunda-feira, 31, e protocolar uma peça jurídica.

Um dos pedidos do time coral será a não homologação do resultado da partida entre Caucaia e Crato, válida pela 4ª rodada do Estadual, que terminou com vitória do time da Região Metropolitana de Fortaleza por 3 a 1. Este duelo, inclusive, foi citado pelo Ministério Público do Estado do Ceará como um dos suspeitos de combinações prévias de ações.

A diretoria do Ferroviário acredita que a partida referida pode influenciar diretamente na situação de disputa da primeira fase do campeonato. Hoje, o principal concorrente do Tubarão pelo título simbólico da primeira fase, que garante vaga na Copa do Brasil de 2023, é o Caucaia, que lidera com vantagem de quatro pontos sobre o time coral.

Se a partida entre a Raposa e o Azulão ficar sub judice até o fim do inquérito tocado pelo TJDF-CE e Ministério Público, no entanto, a diferença entre Caucaia e Ferroviário cairá para um ponto.

Além da disputa particular em si, que pode mudar, uma vez que restam sete rodadas para o fim da primeira fase, o presidente do Ferrão, Newton Filho afirmou que é necessário garantir a lisura do campeonato, sem deixar espaços para dúvidas (quanto aos jogos).

O departamento jurídico do time coral se reúne na tarde desta sexta-feira para discutir caminhos de ação e montar o requerimento para entrar como terceiro interessado no processo. Compete ao relator do processo, Valdir Xavier, ou ao presidente do TJDF, Fred Bandeira, acatar ou não.

O inquérito que apura supostas manipulações em jogos do Campeonato Cearense está em fase de ouvir suspeitos, mas os nomes dos convocados foram preservados porque o relator decretou o processo como sigiloso.



