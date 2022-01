Floresta viaja para o RN para encarar o Globo, mas jogo pode ser adiado

O Verdão da Vila desembarcou em Natal na tarde desta sexta-feira, 29, onde deve realizar último treino visando o duelo deste sábado, 29; partida pode ser adiada devido a surto de Covid-19 no elenco do Globo

O Floresta desembarcou em Natal-RN na tarde desta sexta-feira, 29, para enfrentar o Globo FC em jogo de estreia na Copa do Nordeste, no estádio Manoel Barreto, no município de Ceará-Mirim. No entanto, restando quase 24 horas para o duelo, a equipe potiguar solicitou adiamento da partida devido um surto de Covid-19 no elenco e confronto poderá ter nova data.

Segundo a assessoria do Globo, pelo menos 14 jogadores do clube testaram positivo para Covid-19 nesta sexta. O time já realizou a solicitação de adiamento da partida junto à Liga do Nordeste e a CBF e aguarda retorno oficial. Entretanto, em caso de pedido indeferido, a Águia Querida conta com o número mínimo de jogadores para encarar o Verdão da Vila às 20 horas deste sábado.

Sem definição sobre a realização da partida, o Floresta já está em Natal e deverá realizar último treino antes de encarar o adversário.

Nesta semana, o Lobo da Vila anunciou cinco novos reforços para a disputa inédita da competição regional, totalizando seis ao todo na temporada 2022. Sem disputar a elite do Campeonato Cearense, a equipe deverá realizar o primeiro jogo oficial no ano contra o Globo. No último sábado, o Floresta foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1 em jogo-treino.

Além da situação delicada fora dos gramados, o Globo também vive má fase dentro de campo. Em seis jogos no Estadual, a equipe potiguar venceu apenas um jogo e perdeu três, amargando a penúltima posição. O cenário ruim ocasionou no pedido de demissão do técnico Hugo Chacon na última quinta. A derrota para o lanterna Assu foi o ponto final da passagem do treinador pelo Águia de Ceará-Mirim. O clube já anunciou Romildo Freire como substituto.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags