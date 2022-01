TJDF vai investigar áudios sobre suposta manipulação de resultados no futebol cearense

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Ceará (TJDF-CE) vai investigar áudios vazados nesta quarta-feira, 19, em que um suposto dirigente de um clube cearense faz relatos sobre manipulação de resultados em partidas de futebol.

A provocação, segundo o próprio presidente do TJDF, Fred Bandeira, foi feita pela Federação Cearense de Futebol, que protocolou uma notícia de infração, mas também por alguns dirigentes que o procuraram de maneira informal.

Bandeira ainda não leu o documento enviado pela FCF, mas já conversou com o departamento jurídico da entidade, que pede uma apuração dos fatos. O POVO teve acesso aos áudios e não há identificação de quem fala, assim como nomes de clubes não são citados.

O presidente do TJDF disse que só com as investigações poderá chegar ao autor dos áudios, mas admitiu que já existe um nome suspeito e por se tratar de uma pessoa que já foi suspensa pela Comissão de Ética do Futebol — o que faria do responsável um reincidente — abrirá inquérito.

É impossível saber pelo áudios também se eles são recentes e se realmente se referem a competições profissionais do futebol cearense, mas o diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, entende que independentemente do momento ou da competição, a apuração de possíveis manipulações de resultados em jogos de futebol profissionais no Estado do Ceará é importante e se confirmada, os envolvidos devem ser punidos nas esferas cabíveis.



Confira a transcrição (sic) dos áudios:

"Combinado aqui só tem se for para o ao vivo e eu der sinal para tomar gol. Se o jogo não for para ao vivo aí, não tem combinado não, barãozinho, já era, fumo de novo"

"André, nós só vai tomar gol se a gente fizer e ver que eles deixaram, porque a gente vai estar assistindo ao jogo. Ninguém vai estar tomando gol de ninguém não. Mas se eles deixar nós fazer 1 a 0 e tiver acabando o primeiro tempo, aí nós força o empate, para todo mundo capotar, pronto, é assim que a gente vai trabalhar. E fazer para menos gols, o máximo possível, de preferência a gente não fazer a não levar, de preferência sair de 0 a 0 uma partida dessas, pronto, aí toma no c* tudim"

"André tu tem que falar com os caras aí que não tem mais é nada, não tem mais jogo, não tem mais é nada, nós tem que f**** todo mundo, é nós nem perder e nem ganhar, é isso que tem que ser feito. Não deixar, se a gente ganhar o primeiro tempo, sofre o empate, pronto, ninguém ganha. Tem que f**** quem f**** a gente, eu não vou dar sinal para tomar gol não, cara, você que tem que ser inteligente e fazer a situação com os jogadores aí que f****** a gente. Vamos esperar, ver como volta, né?"

