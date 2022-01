Inquérito do TJDF sobre manipulações de jogos no futebol cearense é decretado como sigiloso

O inquérito do TJDF-CE sobre possíveis manipulações de jogos de futebol no Estado do Ceará foi decretado como sigiloso pelo relator, o auditor Valdir Xavier, na manhã desta quarta-feira, 26. A apuração do Tribunal agora será conjunta com o Ministério Público Estadual.

Uma reunião na manhã desta quarta foi feita para alinhar diretrizes da investigação, com representantes do TJDF, MPCE e departamento jurídico da FCF. O inquérito está em fase de convocar suspeitos para depoimentos, mas os nomes não serão revelados, para não atrapalhar o andamento da apuração.

Sobre o assunto TJDF recebe novos áudios sobre manipulação de jogos; "realmente teve e vem tendo", diz presidente

Promotor do MPCE aponta suspeita de manipulação em jogo do Cearense

FCF tem contrato com empresa particular para monitorar possíveis manipulações em jogos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O titular do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), braço do MPCE, disse ao Esportes O POVO que também já se reuniu com o Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro, para tentar acelerar os processos de apuração e assim dar uma resposta mais rápida à sociedade.

O relatório do inquérito deve estar pronto em 30 dias e será encaminhado à Procuradoria do TJDF, assim como para a Polícia Federal e Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. A FCF manterá o Campeonato Cearense em disputa durante as investigações.



Tags