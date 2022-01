TJDF recebe novos áudios sobre manipulação de jogos; "realmente teve e vem tendo", diz presidente

Inquérito está em andamento e relatório com as conclusões finais será entregue à Procuradoria do TJDF em 30 dias, mas para o presidente da entidade, fica cada vez mais evidente que existiram ou existem manipulações em jogos de futebol no Estado do Ceará

A investigação do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) sobre possíveis manipulações de resultados em jogos de futebol profissionais no Estado ganhou novos indícios nesta segunda-feira, 24.

Mais quatro áudios anônimos e um print de um grupo no aplicativo Whatsapp, que abordam claramente combinação de resultados de partidas de futebol vazaram nas redes sociais e o presidente do TJDF, Fred Bandeira, confirmou ao O POVO que o material foi anexado ao inquérito. Apesar das apurações estarem em estágio inicial, o jurista afirmou que a primeira conclusão é de que “realmente teve e vem tendo manipulação em jogos".

Relator do inquérito, o auditor Valdir Xavier informou, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, no último sábado, que o relatório deve ser feito no prazo de 30 dias e posteriormente encaminhado para a Procuradoria do TJDF, para que as providências necessárias sejam tomadas.

A primeira medida foi enviar ofícios para as agremiações de futebol, solicitando que elas informem seus quadros de funcionários, atletas e dirigentes. Ao Ministério Público, que também investiga manipulação de jogos no Estado do Ceará, o TJDF pediu subsídios para ajudar na investigação.

Como o MP-CE encaminhou às secretarias executivas das promotorias de Justiça das cidades de Crato, Caucaia e Barbalha ofícios solicitando a instauração de um inquérito para investigar possíveis manipulações de resultados em jogos do Campeonato Cearense e do Brasileirão, sem especificação de divisão, o TJDF também nomeou o auditor André Carvalho da comissão que atua no Cariri, para auxiliar nas investigações.

O passo seguinte será intimar pessoas suspeitas para serem ouvidas, mas o relator não quis citar nomes, segundo ele, para não atrapalhar o processo de apuração. Valdir Xavier deixou claro, no entanto, que o Campeonato Cearense de 2022 está sujeito a ser afetado pelos resultados do inquérito.

"Os impactos sob o Campeonato Cearense dependem do que nós colhermos, mas não está descartado nenhum impacto contra clubes, dirigentes e atletas que possam vir a impactar no campeonato, mas isso a investigação mostrará mais na frente", explicou.

O POVO teve acesso aos áudios e fez a transcrição, optando por não revelar os nomes e alcunhas mencionados, já que a investigação está em andamento. Pelo mesmo motivo, os nomes no print foram apagados. Assim como nos áudios anteriores, não há identificação de quem fala.

Confira as transcrições e o print abaixo:

Áudio 1: "Porque, tipo assim, ele disse que tinha só que perder o primeiro. Aí quando foi para o segundo, ele disse que precisava de três gols. Acho que ele tinha botado acima de três e meio. Aí deu. Aí depois ele vir (sic) dizer que tava no furo"

Áudio 2: "Não, ele prometeu, pô. Prometeu quatro conto (sic). Tipo assim, se tivesse pênalti, entendeu? quatro conto (sic). Aí teve o pênalti, entendeu? O primeiro tempo foi 1 a 0, gol de pênalti, entendeu? Mas quando teve a reunião aqui, ele disse que o mínimo que a gente ia fazer era três e meio, entendeu? E deu os três e meio, deu 3 a 1, disse que podia perder o primeiro tempo de dois, fazer um e no segundo tempo pegar mais dois, né? Então se podia fazer dois no primeiro tempo e levar um, um gol de diferença, não estou entendendo é nada. Eu sei que ele disse que tá no furo. Não tem como tu ver (inaudível) com esse teu primo? Mas não fala que foi a gente que perguntou não, entendeu? Porque às vezes o (nome) quer ser muito esperto. Tu é doido, o salário aqui já tá atrasado, pô. E ele ainda fazer isso com o cara que vem ajudar ele, pô"

Áudio 3 (aparentemente outra voz): "Situação foi o seguinte, (nome). O combinado foi que ele foi hoje à tarde, levou o cara lá que ia fazer saída e não disse nada, disse que ia dizer só na hora do jogo, quando fizesse um sinal lá, que não sei o quê, não sei o quê. Beleza, a gente aqueceu, na hora que foi subir pro campo, aí ele disse que era primeiro tempo, perder. Aí beleza, quando teve a parada, aí que ele veio dizer que era de dois gols, tava 0 a 0 o jogo. Aí fez o pênalti, aí o cara fez. Tu é doido, o time dos caras ruim, (nome), ruim. A gente deixando os caras fazer gols e os caras não faziam de jeito nenhum. De cabeça, pegando de cabeça, pegando com o pé. Nem foi tanto o goleiro não, entendeu? O time dos caras ruim. Aí no segundo tempo, aí ele disse f****, vai ter que agora não perder o segundo, porque o cara aposta dois tempos. Aí precisava de três gols no segundo tempo. Aí a gente fez um gol e levou mais dois, aí bateu o segundo, ainda ficou no furo de 18 ainda, parece. Esse negócio tem que falar é antes, pai. Aposta na banca um dia antes e acabou-se. Que nem o cara fez lá fez no ano passado. Para apostar em cima da hora não dá certo não"

Áudio 4 (aparentemente mesma voz de 1 e 2): "Não, tipo assim, pô, ele disse que ficou no furo do primeiro tempo, né? Não sei como é o jogo que eles fizeram. O primeiro tempo, acho que foi o primeiro tempo acima de um e meio e o jogo todo acima de três e meio, entendeu? Mas acho que tinha que perder o primeiro tempo e sair um e meio, não sei. Sei que ele falou que ficou no furo de 18 mil no primeiro tempo, aí tinha que recuperar no segundo tempo, três gols, né? E aconteceu os três gols, fez um e levou dois. Aí não sei como é essa aposta"

Print recebido pelo TJDF (O POVO optou por apagar os nomes) (Foto: Reprodução/Whatsapp)



