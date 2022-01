FCF descarta paralisar Campeonato Cearense devido às investigações sobre manipulação de jogos

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, descartou a possibilidade de suspender o Campeonato Cearense enquanto o TJDF-CE e o Ministério Público do Estado do Ceará investigam uma suposta manipulação em jogos de futebol do certame estadual.

"O campeonato ser suspenso, não. A área desportiva é uma coisa, a área criminal é outra. Isso é crime. O que está ocorrendo nos bastidores, nos vestiários, nos hotéis, isso é crime. Dentro do campo, não. Dentro do campo é uma consequência do que está acontecendo. É bom o torcedor entender isso", disse Carmélio, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 25.

O dirigente reconheceu que os jogos supostamente contaminados podem influenciar diretamente nos resultados do Estadual, mas disse que precisa das conclusões dos órgãos que fazem a investigação para tomar decisões.

"Não adianta teoria, (isso) vai só atingir a parte do futebol. Então nós vamos ter que ficar, do Sub-13 da Federação até a Copa Libertadores da América, (pensando que) todos os jogos serão suspeitos, porque alguma falha aconteceu, porque teve muito escanteio em um jogo, porque o lateral bateu todos (os laterais) no pé do jogador adversário. Tudo isso aí é meio de apostas destes site [...] Não posso através de uma suposição; Federação é um órgão administrativo; dar uma canetada e suspender o campeonato”, argumentou o presidente da FCF.

Mauro Carmélio disse que espera receber resultados de investigações da Polícia Federal, Polícia Civil — que será acionada —, Ministério Público do Ceará, TJDF-CE, Comissão de Ética do Futebol Brasileiro e de uma empresa privada que contratou para averiguar possíveis resultados manipulados.

Também em entrevista ao Esportes do Povo, o promotor Edvando França, titular do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nufdtor), braço do MP-CE, concordou que não é necessário paralisar a competição. “Não temos ainda elementos para parar um campeonato, é preciso ter cautela”, disse.

O promotor, no entanto, prometeu mais celeridade no avanço das investigações. "Os áudios são gravíssimos, áudios que relatam e confessam a existência do crime, então resta saber se essa pessoa já foi identificada, e já foi identificada. Nós já estamos adotando as providências. Ontem mesmo tive uma reunião com o Procurador Geral da Justiça, Dr Manuel Pinheiro, e a gente está traçando essas diretrizes para uma ação mais conjunta, mais coletiva, para que a gente tenha uma eficácia mais rápida, uma resposta mais rápida para a sociedade", prometeu.

