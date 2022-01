De olho na parte de cima da tabela, Ferroviário recebe o Icasa pelo Cearense

Em momentos distintos na competição, equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 15 horas, no estádio Elzir Cabral. Tubarão da Barra tenta encostar no líder Caucaia, enquanto Versão do Cariri busca se afastar da zona de rebaixamento

Ainda sem convencer no Campeonato Cearense, o Ferroviário volta a campo nesta sexta-feira, 21, às 15 horas, buscando alcançar a parte de cima da tabela do certame estadual. A partida, válida pela quinta rodada da primeira fase da competição, marcará o retorno da equipe coral à Vila Olímpica Elzir Cabral. O estádio passou por reforma no gramado e está liberado para receber jogos.

O duelo desta sexta-feira é de dois clubes que vivem momentos distintos no Estadual. Invicto na competição — uma vitória e três empates em quatro jogos —, o Tubarão da Barra terá mais uma oportunidade para encostar no líder da competição. Quarto colocado, com seis pontos, o clube coral está a quatro pontos do Caucaia, líder do torneio.

Já o Verdão do Cariri ainda não venceu no certame e busca se afastar da zona de rebaixamento do certame. A equipe é vice-lanterna na tabela de classificação, com apenas dois pontos. São dois empates e duas derrotas em quatro partidas. O alviverde é o único time do campeonato sem marcar gols até o momento.

O Ferroviário realizou apenas uma atividade com bola antes do confronto diante do Icasa, já que os jogadores que atuaram no empate contra o Maracanã, na última terça-feira, 18, fizeram apenas um trabalho regenerativo na reapresentação do elenco. Durante o treino de apronto, realizado no gramado do Elzir Cabral, o técnico Anderson Batatais comandou um trabalho tático e treinou situações de bola parada. O treinador não poderá contar com o atacante Clisman, lesionado, e com o volante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meia Mauri cumpriu suspensão e voltar a ficar à disposição.

A partida entre as equipes terá presença de público no Elzir Cabral. A venda de ingressos para o confronto começou nesta quinta-feira, 20. Com valores únicos — R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia — as entradas serão comercializadas nas lojas oficiais do Ferroviário, mandante no jogo, e na bilheterias do estádio. Para ter acesso ao equipamento esportivo, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação. O confronto terá transmissão ao vivo da FCF TV e da rádio O Povo CBN.

Ferroviário x Icasa

Ferroviário:

3-5-2: Jonathan; Eder Lima, André Baumer e Diney; Roni, Alemão, Valderrama, Emerson Souza e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Icasa:

4-3-3: Tanaka; Baré, Neguete, Vinícius Santana e Anderson; Fillipi, Gabriel, Guidio; Silvano, Gustavo e Romarinho. Técnico: Sidney Moraes.

Data: 21/1/2022

Horário: 15 horas

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Júnior Rodrigues-CE

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza-CE e Eleutério Felipe Marques Junior-CE

Transmissão: FCF TV e Rádio O POVO CBN AM 1010 (jornada começa a partir das 15 horas)

ELEUTÉRIO Felipe MARQUES Junior

