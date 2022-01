Ferroviário inicia preparação para duelo contra o Icasa

O Ferroviário iniciou nesta quarta-feira, 19, a preparação para o duelo diante do Icasa. As equipes irão se enfrentam na próxima sexta, 21, às 15 horas, no Elzir Cabral, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense.

Os atletas que participaram do empate diante do Maracanã, fora de casa, se apresentaram no período vespertino e participaram de trabalho regenerativo. Já os jogadores que não jogaram e não foram relacionados fizeram atividades físico-técnico com bola no gramado do Elzir Cabral.

Com seis pontos somados em quatro jogos, sendo uma vitória e três empates, o Ferroviário ocupa a 4ª colocação na tabela. O clube está a quatro pontos do Caucaia, líder do torneio.

