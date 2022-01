Federação informa alterações em jogos do estadual; confira as mudanças

A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol informou nesta quinta-feira, 20, mudanças no horário de três partidas do Campeonato Cearense 2022. Ferroviário, Crato, Atlético Cearense e Pacajus sofreram reajustes em seus confrontos, confira abaixo.

Jogos que sofreram alterações:

Crato x Atlético Cearense

Novo horário: 15h30

Data: 24/01/2022 (mantido)

Local: Estádio Mirandão (mantido)

Pacajus x Ferroviário

Novo horário: 19h

Data: 24/01/2022 (mantido)

Local: Estádio João Ronaldo (mantido)

Ferroviário x Crato

Novo horário: 15h30

Data: 27/01/2022 (mantido)

Local: Elzir Cabral (mantido)

As alterações foram registradas na última quarta-feira, 19, pela coordenadora de competições, Aparecida Ferreira. Os motivos das mudanças se devem ao reajuste de tabela pela Federação e opção do clube mandante, como no caso do Pacajus. O local e a data dos jogos não foram modificados.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

