Ferroviário cede 1 a 1 contra o Maracanã e empata a terceira em quatro jogos

Em um confronto de invictos no Campeonato Cearense 2022, Maracanã e Ferroviário ficaram no 1 a 1 no Estádio Domingão, em Horizonte. Valderrama e Nael marcaram os gols da partida ainda no primeiro tempo.

Para o Maracanã acabou sendo um bom resultado, já que a equipe assume a liderança provisória da primeira fase, pelo menos até o fim do jogo do Caucaia, já para o Ferroviário, mesmo com a invencibilidade, são três empates em quatro jogos, que mantém a equipe coral no meio da tabela.

Na próxima rodada o Tubarão recebe o Icasa, no Elzir Cabral, enquanto o Maracanã visita o Pacajus, no Estádio João Ronaldo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O jogo começou bem estudado. O Maracanã tinha mais controle das ações ofensivas, mas praticamente não tiveram chances de gol nos primeiros minutos. Até que aos 12, Gustavo foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti para o time de Maracanaú. Dudu Itapajé foi para a cobrança e Jonathan defendeu, e no rebote, o cobrador finalizou pro goleiro pegar novamente.

O pênalti defendido fez o Ferroviário crescer na partida, e não demorou para o Tubarão da Barra abrir o placar. Aos 16, Roni recebeu linda bola na direita e cruzou, a bola passou por Edson Cariús e sobrou para Valderrama escorar de cabeça e inaugurar o marcador.

O Ferrão continuou em cima mesmo com o gol marcado. Aos 21, Edson Cariús teve mais uma boa chance ao receber na direita e bater cruzado, pro goleiro Rays fazer boa defesa.

Só que aos 35, Diney errou na saída de bola e Dinde lançou a bola para Nael sair na cara do gol e dar um toque com a parte externa do pé no cantinho para empatar o jogo.

Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiam em busca do gol, mas o jogo foi para o intervalo com a igualdade no placar.

Na segunda etapa, as duas equipes fizeram mudanças, e o jogo caiu de produção. A bola acabou ficando muito presa no meio campo, e as oportunidades que surgiram não levaram perigo para os goleiros. Perto do fim do jogo, o Ferroviário avançou as linhas em busca do gol da vitória. E aos 40 minutos, teve uma grande chance em um chute de Roni na entrada da área em que a bola passou raspando.

Tags