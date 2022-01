Cearense 2022: Caucaia busca manter vantagem na liderança contra Atlético em crise

Quinta rodada do estadual acontece nesta sexta, 21, e também terá confronto direto entre Pacajus e Maracanã pelas primeiras posições; Crato e Iguatu brigam para se afastar da parte de baixo da tabela; Ferroviário fará estreia no Elzir Cabral contra o Icasa

A quinta rodada do Campeonato Cearense 2022 está prevista para iniciar às 15 horas desta sexta-feira, 16, com Atlético Cearense e Caucaia, no Domingão. Crato x Iguatu e Ferroviário x Icasa também jogam no mesmo horário. Pacajus e Maracanã encerram a jornada em jogo às 16 horas no estádio João Ronaldo.

Buscando manter a invencibilidade e a vantagem na liderança na competição, o Caucaia recebe o Atlético Cearense em crise. Em quatro rodadas, a Raposa venceu três e empatou um, e está a dois pontos de vantagem do vice-líder Maracanã. Já o Atlético Cearense ainda busca a primeira vitória no campeonato e só conquistou um ponto em quatro jogos, amargando a última posição na tabela.

O Caucaia possui o melhor ataque e a segunda melhor defesa do Campeonato Cearense. Com oito gols marcados e apenas três sofridos, o equilíbrio é a chave do sucesso do time na primeira fase da competição.

Em contrapartida, a Águia da Precabura tem números totalmente opostos. Com a defesa mais vazada do campeonato e o segundo pior ataque, a equipe comandada por Reginaldo Pereira busca respirar na reta final do primeiro turno e somar pontos preciosos para fugir das últimas posições e se manter vivo para avançar para a próxima fase do campeonato.

Ainda sem vencer na primeira fase, o Icasa também não marcou gols no campeonato e está na penúltima posição, com dois pontos somados. Em quatro jogos, o Verdão do Cariri empatou os dois por 0 a 0 e vai encarar o Ferroviário com o objetivo de sair da zona de rebaixamento. Já o Tubarão da Barra fará o primeiro jogo no Elzir Cabral e conta com o fator casa para vencer a segunda partida no estadual.

Crato e Iguatu se enfrentam no Mirandão em busca do mesmo objetivo: migrar da parte de baixo para as primeiras posições do campeonato. Depois de derrotar o Icasa no primeiro jogo do estadual, o Azulão do Cariri não venceu mais no campeonato. Com um empate e duas derrotas nas últimas três rodadas, o time do técnico Willemar Pereira quer retomar os bons resultados e manter distância das últimas posições.

Após um início ruim no campeonato, o Iguatu vem embalado após golear o Atlético-CE por 4 a 0 na última rodada, em jogo que brilhou a estrela de Otacílio Marcos. O atacante saiu do banco de reservas e anotou um hat-trick restando menos de 15 minutos para o fim do jogo, e agora divide a artilharia do Cearense 2022 com Vanderson, do Caucaia, com três gols cada.

Para fechar a rodada, o Maracanã encara o Pacajus em confronto direto na parte de cima da tabela. O duelo pode valer a liderança do campeonato. Em caso de derrota do Caucaia, o time de Maracanaú precisará de uma simples vitória para ultrapassar a Raposa e assumir a ponta. Já o Cacique do Vale, além de torcer por um tropeço do atual líder, precisará tirar uma diferença significativa no saldo de gols se quiser dormir na primeira posição. A partida será a única que não terá transmissão no canal oficial da Federação Cearense.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

