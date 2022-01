Favorito na primeira fase, Ferroviário tem início ruim no Cearense 2022

Chegou ao fim a segunda rodada do Campeonato Cearense 2022, que foi marcada por confrontos equilibrados e poucos gols. Nos quatro jogos disputados, houveram apenas três gols marcados e uma equipe vencedora: o Pacajus.

Nos jogos dois jogos desta quarta-feira, 12, foram dois empates sem gols entre Atlético Cearense x Icasa e Crato x Maracanã. Já nos jogos de terça-feira, o Pacajus venceu o Iguatu por 1 a 0 e o Ferroviário ficou no 1 a 1 contra o Caucaia.

Ao fim das duas rodadas, não sobrou nenhuma equipe com 100% de aproveitamento. Os três líderes são Caucaia, Maracanã e Crato, com uma vitória e um empate para cada, e completando o G-4 está o Pacajus, com três pontos. O Ferroviário aparece em quinto, com dois pontos, enquanto Atlético-CE, Iguatu e Icasa dividem a lanterna do estadual com apenas um ponto conquistado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ferroviário empata por 1 a 1 com o Caucaia e segue sem vencer no Campeonato Cearense

Pacajus vence o Iguatu por 1 a 0 e conquista a primeira vitória no Campeonato Cearense

Em jogo de poucas chances, Atlético-CE e Icasa ficam no 0 a 0 no Domingão

Crato e Maracanã empatam em 0 a 0 e seguem no G-4 do Campeonato Cearense

Favorito na fase inicial, o Ferroviário ainda não venceu na atual edição do Cearense. O Tubarão da Barra vem de dois empates, diante do Iguatu e do Caucaia. O técnico Anderson Batatais falou após a partida contra a Raposa Metropolitana que o Ferroviário segue no mercado em busca de um camisa 10 e um camisa 8 para que a bola possa chegar mais qualificada no ataque, e que em começo de temporada, as dificuldades são uma situação normal.

"No futebol a gente tem que buscar sempre a vitória. Eu quero ganhar, como ganhamos do Paysandu, do Juazeirense, mas a gente também tem que entender o lado do jogador, que às vezes sente uma situação, jogadores que estão chegando também, e no começo é difícil para todo mundo. Até encontrar uma forma de jogar, leva um tempo".

Na próxima rodada, o Ferroviário terá um duelo contra outro clube da capital, o Atlético Cearense. A partida será no sábado, 15, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.

Os outros jogos da terceira rodada também serão no sábado. Crato x Pacajus se enfrentam às 15 horas no Mirandão, enquanto Caucaia x Icasa e Iguatu x Maracanã jogam às 16 horas, no estádio João Ronaldo e no Morenão, respectivamente.

Tags