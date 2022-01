Crato e Maracanã empatam em 0 a 0 e seguem no G-4 do Campeonato Cearense

Com o resultado, as duas equipes chegam aos quatro pontos, mesmo número do líder Caucaia

No jogo de encerramento da 2ª rodada do Campeonato Cearense, Crato e Maracanã ficaram no 0 a 0 na tarde desta quarta-feira, 12, no estádio Lírio Calou, o Inaldão, em Barbalha-CE. Apesar do empate, o confronto foi movimentado, com chances reais de gol para ambos os lados.

Com o resultado, a dupla chega aos quatro pontos e seguem colados no líder da competição, o Caucaia. A Raposa Metropolitana continua na ponta da tabela pelo critério de desempate, enquanto o Maracanã e o Crato permanecem em 2º e 3º lugar, respectivamente, zona que garante a classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, o Maracanã visita o Iguatu, no sábado, 15, às 16 horas, no estádio Morenão. Com o apoio da torcida, o Crato recebe o Pacajus, também no sábado, 15, às 15 horas, no estádio Mirandão.



