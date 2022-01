Em jogo de poucas chances, Atlético-CE e Icasa ficam no 0 a 0 no Domingão

Com o empate, as duas equipes seguem sem vencer no Campeonato Cearense 2022; times voltam a campo no próximo sábado, 15, quando enfrentam Ferroviário e Caucaia, respectivamente

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2022, Atlético Cearense e Icasa não saíram do zero no estádio Domingão, em Horizonte, e seguem sem vencer no certame estadual.

Foi a estreia de Reginaldo França sob o comando da Águia da Precabura, após a saída de Raimundo Wágner, que pediu para deixar o cargo. Já o Icasa, ainda estava com a ausência de alguns reforços, inclusive de Romarinho, filho do ex-jogador Romário, que foi a grande contratação do Verdão para a temporada.

A partida teve poucas oportunidades para os dois lados. O rubronegro até teve mais controles das ações no primeiro tempo, mas não conseguiu transformá-las em chances claras. No segundo tempo, a partida seguiu com muitos erros das duas equipes. O Verdão do Cariri ensaiou uma pressão no fim, mas não foi o suficiente para sair com a vitória.

As duas equipes haviam perdido na primeira rodada e somam seus primeiros pontos no Cearense 2022. A Água da Precabura tinha sofrido revés para o Maracanã, também no Domingão, enquanto o Icasa foi derrotado no clássico do Cariri para o Crato, no Inaldão, por 1 a 0.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 15. O Atlético-CE terá clássico da capital contra o Ferroviário, novamente no Domingão, às 15 horas, e o Icasa visita o Caucaia no estádio João Ronaldo, em Pacajus, às 16 horas.

