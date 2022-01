Pacajus vence o Iguatu por 1 a 0 e conquista a primeira vitória no Campeonato Cearense

Após estrear com derrota, o Pacajus se recuperou na competição diante da sua torcida e venceu o Iguatu, por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, no estádio João Ronaldo, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O gol do Índio do Vale do Caju foi marcado por Rayro da Silva, de pênalti, aos 30 minutos da primeira etapa.

Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Michel "Guerreiro", ex-jogador do Ceará, chega aos três pontos e ultrapassa o Ferroviário na tabela de classificação, assumindo a 4ª posição do certame estadual. O Iguatu segue em 6º. Ambas equipes ainda podem perder uma posição nesta rodada, já que Atlético-CE (7º) e Icasa (8º) jogam entre si nesta quarta-feira, 12.

Na próxima rodada, o Pacajus visita o Crato, no sábado, 15, às 15 horas, no estádio Mirandão, enquanto o Iguatu recebe o Maracanã, também no sábado, 15, às 16 horas, no estádio Morenão.



