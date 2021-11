Após seis anos, Icasa disputará Série D e Copa do Brasil em 2022

Verdão do Cariri herdou vaga do Atlético Cearense no Campeonato Brasileiro e assegurou participação na Copa do Brasil após conquistar a Taça Fares Lopes

O Icasa terá uma temporada especial em 2022. Após seis anos sem disputar competições nacionais, o Verdão do Cariri contará com um calendário recheado de jogos na próxima temporada e participará da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O clube herdou a vaga na Quarta Divisão após o acesso do Atlético Cearense à Série C. Isso porque os três representantes do estado na série D de 2022 foram definidos pela classificação do Campeonato Cearense de 2021. O regulamento prevê que os três melhores times classificados no certame estadual após os que já possuem uma divisão no Brasileirão garantem a vaga. Desta maneira, a vaga da Águia da Precabura ficou para o Icasa.

A última participação do Verdão do Cariri no Campeonato Brasileiro foi em 2016, ano que o clube foi rebaixado no Campeonato Cearense e foi eliminado na primeira fase da Série D. Com os resultados, o time juazeirense ficou sem divisão nacional em 2017.

Já a classificação para a Copa do Brasil, foi assegurada após o bicampeonato da Taça Fares Lopes. O título foi conquistado no último domingo, 28, após a equipe alviverde bater o Caucaia por 1 a 0 na decisão. A vaga na competição garantiu uma premiação de cerca de R$ 560 mil para o Icasa. Este é o valor da cota pago pela CBF pela participação na primeira fase do torneio nacional.

Além das duas competições nacionais, o Verdão do Cariri também terá a Série A do Campeonato Cearense para disputar na temporada. A equipe estreia no certame estadual no dia 9 de janeiro, contra o Crato, no estádio Inaldão, em Barbalha (CE), às 16 horas. O confronto é válido pela primeira fase da competição.

O torcedor do Verdão do Cariri vive ainda a expectativa pela estreia do clube juazeirense na Arena Romeirão. O estádio passa por obras de modernização e tem previsão de entrega para o mês de dezembro deste ano. De acordo com o Governo do Estado do Ceará, responsável pela reforma, a reinauguração do equipamento esportivo está prevista para o mês de janeiro.

