Fortaleza é a cidade com mais representantes entre as três principais divisões do Brasil

Com o acesso do Atlético-CE, serão cinco clubes da capital cearense entre as séries A, B e C do futebol brasileiro. Número maior do que qualquer outra cidade do país

O acesso do Atlético Cearense, conquistado neste domingo, 17, fez com que a capital cearense se isolasse como a cidade com mais representantes nas três principais divisões do futebol brasileiro. Em 2022, o futebol fortalezense será representado por cinco times: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e, agora, Atlético-CE.

Com isso, Fortaleza ultrapassa o Rio de Janeiro, que tem quatro times entre as séries A, B e C. Outras cidades como Porto Alegre, São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte, possuem três representantes cada. Recife e Curitiba caíram de três para duas equipes, com os descensos de Santa Cruz e Paraná.

Na Série D, os três cearenses classificados são times do interior: Crato, Pacajus e Icasa. Este último, herda a vaga que seria do Atlético-CE. O Guarany de Sobral, que chegou até as oitavas da Série D, não garante vaga por ter sido rebaixado no Campeonato Cearense.

Confira as cidades mais representadas nas Série A, B e C:

Fortaleza/CE: Atlético-CE, Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Floresta.

Rio de Janeiro/RJ : Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. São Paulo/SP : Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Belo Horizonte/MG : América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.

: América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro. Porto Alegre/RS : Grêmio, Internacional e São José.

: Grêmio, Internacional e São José. Goiânia/GO: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova.

