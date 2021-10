Camilo reforça desejo de trazer jogos do Brasileirão para o Romeirão, em Juazeiro do Norte

Governador do Estado do Ceará visitou nesta sexta-feira, 1º, as obras do estádio. Ele esteve na região também para assinar ordem de serviço para duplicação de novo trecho do anel viário

O governador do Ceará, Camilo Santana, comentou nesta sexta-feira, 1º, sobre a obra da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, prevista para ser concluída em dezembro e inaugurada em janeiro. O gestor, que esteve presente no Cariri para assinar a ordem de serviço para duplicação de um novo trecho do anel viário, reforçou o desejo de trazer jogos do Campeonato Brasileiro para o novo estádio.

"Vai ser a maior e melhor arena de todo o Interior do País. Queremos trazer 17 mil pessoas. Isso está sendo acordado com a CBF porque queremos fazer no padrão para trazer grandes jogos do Campeonato Nacional aqui para o nosso Cariri", disse Camilo em live transmitida no Instagram do governador, nesta sexta.

