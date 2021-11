Clássico-Rei volta a ter uma goleada por 4 a 0 após 15 anos

Última vez que um embate entre Ceará e Fortaleza terminou com uma diferença de quatro gols aconteceu em 2006, quando o Tricolor do Pici derrotou o Vovô pelo Campeonato Cearense

A goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, não costuma ser um placar habitual no Clássico-Rei. A última vez que uma das equipes venceu o rival por uma diferença de quatro gols — e sem sofrer nenhum — aconteceu no dia 29 de março de 2006, quando o Tricolor do Pici derrotou o Vovô pelo Campeonato Cearense.

Passados 15 anos, o placar voltou a se repetir, mas desta vez em favor do Alvinegro de Porangabuçu, que derrotou o Leão com dois gols de Vina, um de Lima e um de Yony González. No retrospecto de confrontos na atual temporada, o número de vitórias está igual para ambos os clubes: duas vitórias para o Fortaleza (Copa do Brasil e Campeonato Cearense) e duas para o Ceará (1º e 2º turno da Série A), além de três empates.

O resultado desta última quarta-feira, 17, inclusive, foi a maior goleada do Ceará diante do Leão desde o dia 28 de agosto de 1994 — ou seja, há 27 anos. Na ocasião, o escrete preto-e-branco venceu o Fortaleza por 5 a 1, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

