"Eles passaram por cima de nós", desabafa Matheus Vargas, do Fortaleza, após Clássico-Rei

Acionado no segundo tempo da derrota por 4 a 0 para o Vovô, meia cobra reação do Leão na reta final da Série A e isenta Vojvoda: "É culpa dos jogadores"

Após a derrota por goleada para o arquirrival Ceará, por 4 a 0, nesta quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, o meia Matheus Vargas criticou a postura do Fortaleza no Clássico-Rei e reconheceu a superioridade alvinegra no duelo, isentando o técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Vovô marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, com Lima e Vina. Na reta final do embate, o camisa 29 voltou a balançar as redes, e o colombiano Yony González deu números finais. O Tricolor do Pici até tentou pressionar na segunda etapa, mas não conseguiu concluir as oportunidades e sofreu com vacilos defensivos.

"Quem dá mais a vida, quem mais luta, sai com a vitória. Hoje nós deixamos de lutar, não igualamos na vontade e eles passaram por cima de nós. Se continuar com essa pegada, de jogar sem intensidade, a gente vai sofrer. Nosso time tinha uma característica, de marcar os caras em cima, e não estamos fazendo. Não é culpa do Vojvoda, isso é culpa dos jogadores, temos que chegar e dar o máximo. Agora são cinco jogos e temos que fazer no mínimo três para sonharmos com a Libertadores", desabafou o camisa 96 à TNT Sports.

O revés no clássico foi o sexto jogo consecutivo do Leão sem vitória - um pela Copa do Brasil e cinco pelo Brasileirão. Foram cinco derrotas (Atlético-MG, América-MG, Corinthians-SP e RB Bragantino-SP, além do Ceará) e um empate (São Paulo). A equipe está na sexta posição, com 49 pontos.

O próximo compromisso do Fortaleza será diante do Palmeiras-SP, sábado, 20, às 19 horas, novamente no Castelão, pela 34ª rodada.

Colaborou Mateus Moura

