Vina marca duas vezes no Clássico-Rei, assume artilharia do Ceará e faz desabafo

Meia do Vovô reconheceu que viveu momento ruim em 2021, mas celebrou volta por cima. Com 6 gols, o camisa 29 é o artilheiro do Vovô na Série A

Protagonista na goleada aplicada pelo Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 17, o meia Vina desabafou ao fim do jogo. O camisa 29 do Vovô relembrou as cobranças que sofreu durante a maior parte de 2021 e celebrou o fato de voltar a ser decisivo com a camisa do clube.

“Eu sei que nessa temporada eu vivi alguns momentos complicados, onde tive que me reerguer e trabalhar. Tive a confiança do grupo. Da torcida, óbvio, alguma parte me criticou, por saber o que posso dar para o clube. Eu sou um jogador que quero fazer história aqui, quero ser ídolo, e para isso tem que ganhar títulos, decidir clássicos. Alguns torcedores de lá (Fortaleza) me chamam de pipoqueiro. Hoje eu acho que apresentei para o público quem é o Vina do Ceará”, disse, em entrevista ao canal Premiere.

Sobre o assunto Ceará vence quarto Clássico-Rei consecutivo pela Série A; veja retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vina marcou duas vezes no Clássico-Rei. Ele fez o segundo gol, aos 46 minutos do primeiro tempo, concluindo o contra-ataque puxado por Fernando Sobral, e aos 40 do segundo tempo, acertando belo chute da entrada da área. Ele ainda não havia feito dois tentos em um mesmo jogo na temporada.

Com os dois gols, Vina também se isolou na artilharia do Ceará na Série A, com 6 gols. Ele também é o artilheiro do Vovô na temporada, com nove tentos.

Tags