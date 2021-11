Yony González marca primeiro gol pelo Ceará e encerra jejum de quase dois anos

Acionado no segundo tempo, o atacante Yony González aproveitou a oportunidade no Clássico-Rei desta quarta-feira, 17, e deu números finais à goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A. O primeiro gol marcado com a camisa alvinegra põe fim a um jejum de quase dois anos do colombiano.

Aos 47 minutos do segundo tempo, a equipe de Porangabuçu recuperou bola no campo de defesa, Mendoza tabelou com Vina e partiu com liberdade pela ponta esquerda até invadir a área e cruzar rasteiro para Yony balançar as redes e decretar o resultado.

O atacante de 27 anos não anotava um tento desde a passagem pelo Fluminense-RJ, em 2019 - depois, passou por Corinthians-SP e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O último gol havia sido na vitória do Tricolor das Laranjeiras sobre o CSA-AL, por 1 a 0, em 25 de novembro daquele ano, pelo Brasileirão.

Reforço do Vovô para a atual temporada, emprestado pelo Benfica, de Portugal, o camisa 11 não conseguiu se firmar sob o comando de Guto Ferreira e amargou poucas oportunidades. Com a chegada de Tiago Nunes, recuperou espaço no elenco e passou a ter novas chances. No total, foram 23 partidas disputadas em 2021.

Na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, o Ceará volta a campo no próximo sábado, 20, diante do Atlético-GO, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 34ª rodada da competição.

