Ceará vence quarto Clássico-Rei consecutivo pela Série A; veja retrospecto

Com goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, Alvinegro emplaca quarto triunfo consecutivo no confronto pela elite nacional desde 2020. Foram dez gols marcados e apenas um sofrido

Além de um placar histórico, a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, representou outra marca importante para o Ceará: foi a quarta vitória seguida em Clássicos-Rei na Série A - duas em 2020 e outras duas na atual temporada.

A sequência positiva teve início em 2 de setembro do ano passado, quando o Vovô bateu o Tricolor por 1 a 0, com gol de Vina. No confronto do segundo turno, em 20 de dezembro, Lima e Cléber anotaram os gols do triunfo por 2 a 0.

Sobre o assunto Clássico-Rei registra 28.037 torcedores, o recorde do futebol cearense em 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já em 2021, no primeiro encontro pelo Brasileirão, o Leão até saiu na frente com Tinga, mas o Alvinegro conseguiu a virada por 3 a 1 com Kelvyn, Cléber e Rick. Nesta quarta, Vina, duas vezes, Lima e Yony González construíram o placar elástico.

No total, nos quatro jogos, foram dez gols marcados e apenas um sofrido. O triunfo leva o time de Porangabuçu a 45 pontos, na 10ª posição, com a mesma pontuação do Fluminense-RJ, que abre o G-8, mas com menor número de vitórias (10 a 12), que serve como critério de desempate.

O próximo compromisso do Ceará será diante do Atlético-GO, sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 34ª rodada da Série A.

Últimos quatro Clássicos-Rei pela Série A:

Ceará 1x0 Fortaleza - Série A 2020



Fortaleza 0x2 Ceará - Série A 2020



Ceará 3x1 Fortaleza - Série A 2021



Fortaleza 0x4 Ceará - Série A 2021

Tags