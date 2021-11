Clássico-Rei: árbitro Fifa, Raphael Claus apita Fortaleza x Ceará pela Série A

Paulista de 42 anos será responsável pelo apito no duelo entre Tricolor e Alvinegro, na próxima quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na tarde desta quinta-feira, 11, a escala de profissionais para o Clássico-Rei da Série A. O duelo entre Fortaleza e Ceará, pela 33ª rodada, será apitado pelo paulista Raphael Claus, do quadro da Fifa.

Leão e Vovô medem forças na próxima quarta-feira, 17, a partir das 21h30min, na Arena Castelão. Claus será auxiliado pelos conterrâneos Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima. O responsável pelo VAR será o também paulista José Cláudio Rocha Filho, do quadro da Fifa.

O Tricolor ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 49 pontos, enquanto o Alvinegro está na 12ª colocação, com 39 pontos. Antes do clássico, os rivais entram em campo no fim de semana: o time do Pici visita o RB Bragantino-SP, enquanto a equipe de Porangabuçu recebe o Sport-PE.

Escala de arbitragem do Clássico-Rei

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: José Cláudio Rocha Filho/SP

