Sem confirmar se retorna ao time titular do Ceará, Messias prega respeito ao Sport e convoca torcida

Zagueiro disse estar preparado para voltar ao time titular, mas não confirmou se começa jogando contra o Leão da Ilha. Autor do gol da última vitória do Alvinegro, o camisa 3 quer continuar contribuindo ofensivamente

Desfalque na última partida do Vovô, devido suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Messias está novamente à disposição do técnico Tiago Nunes e deve retornar à titularidade no duelo do Ceará contra o Sport-PE, neste domingo, 14, no Castelão.

Em coletiva concedida nesta sexta-feira, o defensor não confirmou se o treinador o recolocou no chamado “time de cima” durante os treinamentos, mas afirmou que está preparado. Ele chegou a afirmar, inclusive, que o fato de ter ficado fora contra o Athletico-PR teve um lado positivo, que foi o de ter uma semana toda para se recuperar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Autor do gol da vitória mais recente do alvinegro, Messias disse que gosta de contribuir ofensivamente com o grupo e não acha que seu trabalho é apenas na defesa. “Sempre quero ajudar minha equipe com gols, às vezes não consigo, vou na área e cabeceio algumas bolas, mas não entra no gol, mas procuro sempre dar o meu melhor no setor ofensivo como faço no defensivo. Eu penso em defender muito, mas também sempre que posso tento ajudar meus companheiros no setor ofensivo. Bola parada define jogo, como definiu contra o Cuiabá", disse.

Contra o Sport, que está na zona de rebaixamento e possivelmente venha ao Castelão para jogar no contra-ataque, essa bola parada pode fazer a diferença. Messias prega que, mesmo com o situação difícil do Rubro-Negro pernambucano na Série A, a partilda apresentará dificuldades ao Vovô.

"O Sport é uma equipe qualificada, está em momento delicado sim, mas merece todo respeito [...] Já vivi a situações que eles estão vivendo, jogando pelo América e já venci times que estavam brigando em cima da tabela. Então eles merecem todo respeito, mas nossa equipe tem que assumir que quer vencer e lutar para vencer. A gente tem que assumir nossa responsabilidade do que a gente quer na competição", prega.

O camisa 3 do Vovô aposta em dois fatores para um novo triunfo no domingo. Primeiro, no bom momento que o time vive, que Messias acredita que é mais longo do que pensa a maioria. “Sou suspeito para falar porque sempre achei o momento do Ceará positivo. Às vezes os resultados não condizem com o que a gente vinha apresentando. A gente vinha buscando jogo, buscando os gols e o resultado não vinha, mas acho que o Ceará vem num momento bom há bastante tempo”, defende.

Outro ponto é a questão do torcedor, que tem comparecido ao estádio e apoiado o time. “Esse apoio é muito importante. Não tenho palavras para descrever. Ter seu nome gritado pela torcida, isso arrepia um atleta profissional. É uma sensação maravilhosa e indescritível. Quero convidar a todos os torcedores para irem ao estádio, porque a energia de vocês é muito importante para nós”, disse.



Tags