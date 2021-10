Atlético-CE segue em preparação para duelo decisivo por vaga na final Série D

Após conseguir acesso inédito à Série C, Águia da Precabura busca o título da quarta divisão e enfrenta o Campinense neste sábado, 23, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Após conquistar o acesso inédito à terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético-CE busca uma vaga na final da Série D. O elenco da Águia da Precabura fará um último treino na manhã desta sexta-feira, 22, no CT Ninho da Águia, antes de encerrar a preparação para o duelo contra o Campinense-PB, marcado para sábado, 23, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Para a primeira partida da semifinal contra a equipe paraibana, o treinador Raimundo Wágner deve manter a base do time que enfrentou a Ferroviária-SP no último domingo. O Atlético-CE não poderá contar com Nailton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Caio Acaraú, após o defensor cumprir suspensão na partida contra a equipe paulista.

Do outro lado, o Campinense terá ao menos três desfalques para a partida. O treinador Ranielle Ribeiro não poderá contar com o volante Rafinha e os atacantes Fábio Lima e Marcus Nunes, todos no departamento médico do clube.

Assim como aconteceu nos jogos das quartas de final da Série D, as semifinais da competição também terão o recurso do árbitro de vídeo nas partidas. O duelo de volta do confronto entre Atlético-CE e Campinense será no domingo, 31, às 15 horas, no Amigão, em Campina Grande (PB). Com a permissão da diretoria atleticana, o time paraibano poderá contar com a presença da sua torcida no estádio.

