"Conquistamos muita coisa antes do que esperávamos", diz Maria Vieira, presidente do Atlético-CE

O Atlético Cearense fez história e conseguiu o acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro. A vaga foi assegurada nesse domingo, 17, diante da Ferroviária-SP. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal, a Águia da Precabura venceu a equipe paulista nos pênaltis e garantiu a vaga à Terceirona.

Apesar do momento marcante vivido pela equipe, a presidente do clube, Maria Vieira, mantém o pé no chão. Para ela, é necessário foco no restante da Série D — o Atlético-CE enfrenta o Campinense-PB, pela semifinal da competição.

"Disputar uma Série C, apesar de ser um sonho para mim, não estava tão próximo. Quando eu cheguei ao Atlético Cearense, eu fiz um planejamento e um prognóstico de conquistas. Mas nós conquistamos muitas coisas antes do que esperávamos. Estamos felizes pelo acesso, mas nós não podemos perder o foco. O nosso compromisso com a competição é muito importante. Temos que concluir o projeto na Série D e só depois vamos sentar, colocar os pés no chão e começar a planejar como será o futuro", disse, ao Esportes O POVO.



Com a participação da Águia da Precabura na Série C em 2022, a mandatária do clube atleticano ressaltou a necessidade de realizar novos investimentos para o próximo ano — mas sem "loucuras".

"Nós ainda estamos em construção em diversos aspectos e vamos tentar fazer as coisas como acreditamos. Aqui ninguém faz loucuras, mas na medida que as responsabilidades aumentam, também precisamos aumentar os investimentos. Vamos buscas os incentivos financeiros juntos aos patrocinadores para que possamos fazer essa transição de uma forma mais tranquila".



Maria Vieira falou ainda sobre o planejamento para a próxima temporada. De acordo com a presidente, o Atlético-CE deve perder alguns jogadores, mas irá manter parte do elenco. O clube tem atletas em diferentes situações contratuais — alguns possuem vínculo apenas até final da Série D e outros até 2024.

"Nós ainda vamos fazer esse planejamento. É claro que precisa acontecer logo, até porque no futebol tudo é muito rápido. Temos que ver muita coisa e entender como vai ficar a gestão do clube, dos jogadores e da comissão técnica. Precisamos reforçar o elenco, até porque nós devemos ter algumas baixas para próxima temporada, já que alguns jogadores vão despertar interesse de outros clubes", resume.

Após garantir o acesso à Terceirona, o Atlético-CE segue vivo na disputa pelo título da Série D. A equipe cearense enfrenta o Campinense-PB nas semifinais da competição. A primeira partida será disputada no estádio Domingão, em Horizonte (CE) e está marcada para o próximo domingo, 24, às 15 horas. O jogo de volta será no domingo seguinte, 31, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), às 16 horas.

Na outra chave da semifinal, ABC-RN e Aparecidente-GO disputam a vaga na decisão. Assim como o Atlético-CE, os demais semifinalistas também já garantiram o acesso à Série C.

