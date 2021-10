Atlético-CE não abrirá portões do Domingão para semifinal da Série D, mas permite público na volta

Depois de conquistar o acesso para a Série C do Brasileiro de 2022, Águia da Precabura mira o título da Série D de 2021 e sábado, 23, inicia a batalha por uma vaga na grande final contra o Campinense-PB

Depois de conquistar o acesso para a Série C do Brasileiro de 2022, o Atlético-CE agora mira o título da Série D de 2021 e sábado, 23, inicia a batalha por uma vaga na grande final contra o Campinense-PB.

Mandante do primeiro jogo, o time da Precabura não abrirá os portões do estádio Domingão para torcedores, mas não se opôs à presença de público no estádio Amigão, no dia 31 de outubro, no jogo de volta.

A CBF liberou a presença de público na Série D desde o início do mata-mata, desde que houvesse torcedores nos jogos de ida e volta. Para a semifinal entre Atlético-CE e Campinense-PB, porém, houve um acordo entre as equipes para portões abertos em apenas um dos jogos.

A presidente do Atlético-CE, Maria Vieira, explicou o motivo da decisão. “O futebol em minha compreensão é um espaço de transformação humana. Eu fico imaginando os torcedores do Campinense, o orgulho e a alegria de terem seu time nesse momento de conquista. Eu não lhes furtaria esse momento [...] Faço isso sem nenhum medo de estar prejudicando meu escudo, pois dentro de campo jogam 11 contra 11”, disse.

