Pré-Nordestão chega à segunda fase com dois cearenses na disputa

As preliminares da Copa do Nordeste 2022 já começaram e dois cearenses seguem na disputa. Floresta e Atlético-CE estrearam ainda na primeira fase, mas a Águia da Precabura, que jogou com time reserva, acabou caindo para o Jacuipense-BA. Com isso, o Lobo da Vila Manoel Sátiro, que avançou contra o Treze-PB, se junta ao Ferroviário, que entra na competição já na segunda fase.

O Tubarão da Barra vai enfrentar a Juazeirense-BA, que eliminou o Central-PE na primeira fase por 1 a 0. Apesar da vantagem de poder disputar a partida única em casa, o Ferroviário pode ter de jogar na Arena das Dunas, em Natal (RN). Isso porque a Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) não liberou a Arena Castelão para o confronto.

Já o Floresta, que venceu o Treze-PB por 3 a 1 fora de casa na primeira fase, joga novamente como visitantes, desta vez contra o Santa Cruz-PE. Se Lobo e Tubarão avançarem, os cearenses se enfrentam na terceira etapa valendo uma vaga na fase de grupos, para a qual Ceará e Fortaleza já estão classificados.

Ferroviário x Juazeirense-BA acontece na próxima terça-feira, 19, às 21h30min, em estádio ainda a ser definido. No mesmo horário, o Floresta visita o Santa Cruz-PE no Arruda, em Recife (PE).

Confira os resultados finalizados da primeira fase e próximos confrontos das eliminatórias da Copa do Nordeste:

Primeira fase

Treze-PB 1 x 3 Floresta-CE

Itabaiana-SE 2 x 1 Bahia de Feira-BA

Juazeirense-BA 1 x 0 Central-PE

Moto Club-MA 3 x 2 Retro-PE

Jacuipense-BA 1 x 0 Atlético-CE

ASA-AL x Sousa-PB

River-PI x Lagarto-SE

Imperatriz-MA x Fluminense-PI

Segunda fase

ABC-RN x Jacuipense-BA

América-RN x Moto Club-MA

Ferroviário-CE x Juazeirense-BA

Santa Cruz-PE x Floresta-CE

Vitória-BA x Itabaiana-SE

CRB-AL x River-PI ou Lagarto-SE

Confiança-SE x ASA-AL ou Sousa-PB

Botafogo-PB x Imperatriz-MA ou Fluminense-PI

