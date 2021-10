Atlético-CE perde para o Jacuipense e é eliminado da Copa do Nordeste

Visando decisão válida pela Série D no fim de semana, Águia da Precabura entrou em campo diante do Leão do Sisal com equipe reserva e foi derrotada por 1 a 0

O Atlético Cearense está fora da Copa do Nordeste. Na noite da última quarta-feira, 13, a Águia da Precabura disputou a etapa preliminar no campeonato fora de casa diante do Jacuipense, no estádio Barradão, na Bahia e foi derrotada por 1 a 0. O gol do time baiano foi marcado por camisa 11, Bruninho, aos sete minutos do segundo tempo.

O Atlético Cearense entrou em campo com a equipe reserva. Isso porque, nesse fim de semana, a equpe cearense disputa jogo decisivo pela Série D. No domingo, 17, a Águia enfrenta a Ferroviária no estádio da Fonte Luminosa. em Araraquara, São Paulo.

Como as equipe empataram a partida de ida em 1 a 1, quem vencer o embate garante vaga na Série C de 2022.

