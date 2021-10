Ferroviário solicita Castelão para jogo do pré-Nordestão na véspera de Ceará x Palmeiras; Sejuv avalia

Tubarão jogará a partida única contra a Juazeirense-BA como mandante e com uma vitória simples seguirá na briga por uma vaga na fase de grupos do torneio. Como o jogo será à noite, não poderá ser realizado no Elzir Cabral

*Atualizada às 19h50min do dia 13/10/2021

O Ferroviário já sabe que volta a campo na próxima terça-feira, 19, para enfrentar a Juazeirense-BA, pela segunda etapa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste, mas o local da partida ainda não está definido.

Apesar de ter um estádio próprio, que é o Elzir Cabral, o Tubarão não deve jogar lá porque a partida acontecerá às 21h30min, e a praça esportiva tem problemas no sistema de iluminação.

Diante disso, a diretoria do Ferrão quer ver o time jogar o duelo único e decisivo no Castelão e até já protocolou, nesta quarta-feira, 13, o pedido junto à Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), que cuida do equipamento. Os corais aguardam a decisão da pasta.

Os dirigentes do Ferroviário, sabem, no entanto, que a solicitação tem chances reais de não ser atendida. É que no dia seguinte o Castelão receberá a partida entre Ceará e Palmeiras, válida pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro, um jogo atrasado. E de acordo com a Portaria publicada em 12 de julho pela Sejuv, os jogos nesta praça esportiva precisam obedecer intervalo ininterrupto de 48 horas, para ajudar na preservação do gramado.

O artigo 4º da Portaria, no entanto, dá ao secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, a possibilidade de analisar alguns casos específicos. Os dirigentes do Ferroviário, portanto, aguardam uma resposta do titular da pasta.

Em conversa com o Esportes O POVO, o presidente coral, Newton Filho, disse que o Castelão é a única opção disponível para o jogo. Questionado sobre o estádio Carlos de Alencar Pinto ser uma alternativa, o dirigente destacou que a praça não está apta a receber público e por ser também o campo oficial de treinamento do Ceará, tem marcações específicas que precisam ser apagadas para jogos. Ele também acredita que o Vovô vai utilizar o espaço no mesmo dia para fazer o último treinamento antes da partida contra o Palmeiras.

