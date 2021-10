Sejuv não libera Castelão para o Ferroviário e jogo contra Juazeirense deve ir para a Arena das Dunas

Jogo pela fase preliminar da Copa do Nordeste acontecerá na véspera de Ceará x Palmeiras, pela Série A, o que vai de encontro à Portaria da Sejuv que veta jogos com intervalos menores que 48 horas no Castelão

A partida entre Ferroviário e Juazeirense-BA, pela segunda etapa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste de 2022, deverá acontecer na Arena das Dunas, em Natal. Essa foi a solução encontrada pela diretoria coral após a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) negar a liberação do Castelão para o duelo.

Para dar a negativa, a Sejuv, que cuida do equipamento esportivo, se apoiou na Portaria de 12 de julho de 2021, que veta a realização de jogos no Castelão com menos de 48 horas ininterruptas de intervalo. O jogo entre Ferroviário e Juazeirense foi marcado para 19 de outubro, próxima terça-feira, e no dia seguinte haverá Ceará x Palmeiras, pela Série A do Brasileiro, jogo atrasado, mas que estava marcado antes.

A Portaria foi baixada com o argumento de preservação do gramado, que na época sofria muitas críticas pela condição em que estava. Apenas o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, teria poderes para fazer a liberação, segundo o artigo 4º do documento, mas a decisão foi por cumprir o espaçamento entre as partidas.

O Ferroviário havia tentado modificar o dia e o horário da partida, mas não conseguiu devido à grade de transmissão. A diretoria não vê outra possibilidade de estádio para mandar o jogo, que é noturno (21h30min), uma vez que o Elzir Cabral tem problemas no sistema de iluminação e o Carlos de Alencar Pinto, do Ceará, segundo os dirigentes, não teria condição de receber torcida e é o campo de treino diário do Vovô.

Diante da situação, o Ferrão já enviou ofício para a administração da Arena das Dunas, pedindo para mandar o jogo lá. Em conversa com o Esportes O POVO, o presidente coral, Newton Filho, lamentou a impossibilidade de jogar no Castelão.

“Infelizmente, vamos perder nosso mando de campo, privar o torcedor de ver esse jogo. Essa portaria só proíbe o Ferroviário de jogar no Castelão. Vamos ter que jogar em Natal”, disse.

O Ferroviário larga direto na segunda etapa da Fase Preliminar do Nordestão e se avançar — precisa de uma vitória simples no tempo normal ou nos pênaltis, em caso de empate no tempo regulamentar — ficará a dois jogos (ida e volta) de disputar a fase de grupos do torneio regional.

O Floresta, que eliminou o Treze-PB na primeira etapa, está na mesma condição. Isso significa, portanto, que o futebol cearense poderá ter até quatro representantes na fase de grupos, ano que vem, caso Tubarão e Lobo logrem classificação.



