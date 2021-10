Ferroviário anuncia quatro reforços para preliminares da Copa do Nordeste

Wandson, Clisman e Thiaguinho vieram do time de aspirantes do Fortaleza, enquanto Fabrício estava no Paulista de Jundiaí-SP; Tubarão da Barra estreia no dia 19, contra a Juazeirense-BA

O Ferroviário anunciou quatro reforços para a disputa da fase de eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. Três deles disputaram o Brasileirão de Aspirantes pelo Fortaleza: os atacantes Wandson, de 23 anos, e Clisman, 22; e o meia-atacante Thiaguinho, 22. O atacante Fabrício, 23, que estava no Paulista de Jundiaí-SP, também se juntou ao elenco.

Os quatro atletas já estão regularizados e se apresentaram durante esta semana no Elzir Cabral e estão treinando junto ao restante do grupo, sob o comando do técnico Anderson Batatais, que assumiu a equipe na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o término da Terceirona, o Ferroviário rescindiu contrato com seis atletas, visando uma renovação no grupo.

O Ferroviário entra em campo na próxima terça, 19, às 21h30min, contra a Juazeirense-BA. O clube coral faz a sua estreia já na segunda fase, enquanto o clube baiano passou pelo Central-PE na primeira etapa. O confronto acontece em jogo único, com mando do Tubarão da Barra, mas com a negativa da Arena Castelão, partida pode acontecer na Arena das Dunas, em Natal/RN.

