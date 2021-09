Sábado será decisivo para cearenses nas divisões de acesso do Brasileiro

Ferroviário e Floresta fazem duelo com objetivos opostos na Série C, enquanto Atlético Cearense e Guarany de Sobral buscam abrir vantagem nos confrontos de ida das oitavas de final da Série D

O futebol cearense terá uma agenda cheia e repleta de decisões no próximo sábado, 25. Com objetivos distintos na Série C, Ferroviário e Floresta fazem duelo decisivo no estádio Vovozão, às 17 horas, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Terceirona. O Tubarão da Barra precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar de fase, enquanto o Verdão da Vila precisa de um empate para garantir permanência na competição.

Um pouco mais cedo, os representantes cearenses na Série D, Atlético-CE e Guarany de Sobral, entram em campo para disputar os jogos de ida das oitavas de final da competição. Às 15 horas, a Águia da Precabura recebe o Paragominas-PA no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Já o Cacique do Vale visita o Campinense-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), às 16 horas.

Os jogos terão cobertura completa da rádio O POVO CBN. A transmissão começa às 15 horas com o jogo entre Atlético-CE e Paragominas-PA. Após o primeiro tempo, os ouvintes passam a acompanhar o pré-jogo da partida entre Ceará e Chapecoense-SC, com os jogos de Atlético-CE e Guarany sendo acompanhados em tempo real.

Às 16h45min, na FM 95.5, será transmitido o duelo entre Ceará e Chapecoense. Já o confronto entre Ferroviário e Floresta terá transmissão na AM 1010. Os ouvintes terão acesso a todas as informações sobre os jogos simultâneos. Após o término das partidas, o pós-jogo será único, nas duas frequências, fazendo um balanço do futebol cearense no sábado.



