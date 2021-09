Sem aval da Prefeitura, Guarany de Sobral descarta presença de público contra o Campinense

CBF havia liberado presença de torcida para as partidas da Série D, mas decreto da Prefeitura de Sobral não autorizou. Por isonomia, jogo em Campina Grande também será com portões fechados.

Após a liberação da presença de público pela CBF nos jogos das oitavas de final da Série D, o Guarany de Sobral enviou nota à Federação Cearense de Futebol (FCF) alegando que o Estádio do Junco não poderá receber torcedores na partida contra o Campinense, conforme decreto da Prefeitura de Sobral.

Por questão de isonomia, conforme havia sido previsto no comunicado da CBF, o Cacique do Vale também cita que não concorda com a presença de público no jogo de ida em Campina Grande. Confira a nota na íntegra:

”Em resposta ao ofício da CBF nº 3729/2021 viemos por meio deste informar (dentro do prazo estabelecido) à Federação Cearense de Futebol, que informe à CBF/DCO, não está liberado a presença de público no estádio Plácido Aderaldo Castelo (Junco) conforme decreto da Prefeitura Municipal de Sobral e oficio da Secretaria Municipal de Esporte, em anexo, Portanto, no sentido da isonomia, não concordamos com a presença de público na cidade de Campina Grande pela a partida de IDA, no dia 25/09/2021 válida pelas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D de 2021″



O confronto de ida está marcado para este sábado, 25, às 16 horas, no Estádio Amigão, em Campina Grande, e a volta acontece no dia 3 de outubro, às 15 horas, no Estádio do Junco, em Sobral.

